"Ближче до народу": Путін щосили намагається зміцнити свій авторитет після заколоту, — CNN

За даними видання, Володимир Путін зіткнувся з одним із найсерйозніших викликів у своїй політичній кар'єрі, тому Кремль активно працює над зміцненням його авторитету.

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Президент Росії Володимир Путін активно прагне зміцнити свою позицію і підтвердити свою владу в очах народу після заколоту ПВК "Вагнер". Про це пише видання СNN.

"Президент Росії Володимир Путін, схоже, змінив тактику. Протягом останніх трьох років російський лідер рідко з'являвся на публіці. Під час пандемії він перебував у майже повній ізоляції. А коли з'являвся, то зазвичай сидів за величезним столом, далеко від людей навколо", — ідеться в повідомленні.

Також у джерелі зазначають, що в останні вихідні, диктатор Володимир Путін зіткнувся з одним із найсерйозніших викликів у своїй політичній кар'єрі, що привернуло значну увагу до його лідерства і влади.

Наразі Кремль активно працює над зміцненням авторитету президента РФ Путіна шляхом проведення зустрічей і публічних заходів, спрямованих на підкреслення єдності та солідарності держави й армії під його керівництвом.

Після заколоту Путін кілька разів з'являвся на публіці, включно з поїздкою в Дагестан у середу. Російська пропаганда показала відео, на якому його зустріли "прихильники" на вулицях міста Дербент.

Згодом Путін заявив, що він був повністю впевнений у позитивній реакції на свій візит у Дагестані та по всій країні, і не мав жодних сумнівів щодо цього.

Нагадаємо, 29 червня повідомлялося, що перемир'я між Пригожиним і Путіним почало розвалюватися. Діяльність "вагнерівців" в Африці, як і раніше, процвітає, як зазначили журналісти. Передбачається, що робота в африканських країнах для Пригожина може бути більш привабливою, ніж життя в Білорусі.

Крім того, журналісти розповіли як чиновники РФ "зустрічали" заколот Пригожина. За словами журналістів, ще з вечора п'ятниці 23 червня деякі цивільні чиновники почали виїжджати з Москви. Інших вирішили озброїти, щоб захищати режимні об'єкти від найманців.