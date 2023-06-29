Перший візит після заколоту Пригожина: Путін кинувся до натовпу у Дагестані (відео)

У Дербенті російський диктатор не тільки не гребував рукостисканнями і обіймами з присутніми, але навіть дозволив собі кілька поцілунків.

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Очільник Кремля Володимир Путін поїхав у Дагестан, де зустрівся з мешканцями Дербенту. Пропагандистські канали опублікували відповідне відео.

Можна побачити, що диктатор усім тисне руку і роздає поцілунки неповнолітнім дівчаткам. У соцмережах фолловери почали обговорювати, чи це справжній президент РФ. Деякі з користувачів заявили, що це точно двійник, справжньому знадобився б 2-тижневий карантин.

У Дербенті російський диктатор не тільки не гребував рукостисканнями і обіймами з присутніми, але навіть дозволив собі кілька поцілунків.

Двійники Путіна

Українська військова розвідка в режимі реального часу відстежує місцеперебування російського президента Володимира Путіна. Його дуже добре охороняють. Представники ГУР зазначили, що хоч і робляться зусилля приховати інформацію про те, де перебуває Путін та інші близькі до режиму особи, у тому числі за допомогою таких "технологій" як використання двійників, усе ж таки це не те, що можна було б приховати.

Видання Bild вважає, що Путін має два типи двійників. Саме двійники очільника Кремля побували в окупованому Маріуполі та Херсонській області, вважають аналітики. Їх видають риси обличчя, які важко підробити. Вони відрізняються від оригіналу формою вух, носа та іншими рисами, які важко підробити.

Нагадаємо, 26 червня голова ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин поділився новими подробицями військового заколоту, який стався в Росії на вихідних. Він згадав, що народ РФ зустрів заколот із радістю і прапорами. Одна з колон вирушила до Ростова, а друга поїхала в напрямку Москви. За 24 години, як каже Євген Пригожин, вдалося пройти 780 кілометрів і жодного солдата не було вбито на землі.