"Мы встретили расистскую ненависть": в Польше закрывается украинский ресторан (фото)

Многим не понравилось, что ресторан предлагает украинские блюда. Негативные отзывы писали даже те люди, которые ни разу не были в заведении.

В Польше ресторан Bistro Kozackie, в котором готовили украинские блюда и работали беженки из Украины, закрывается из-за ненависти в Интернете. Владелец ресторана рассказал, что заведение получило кучу проблем с оценкой в Сети,сообщает wyborcza.pl.

В этом ресторане в городе Катовице работало 10 беженок из Украины.

Своим клиентам ресторан предлагал блюда украинской кухни — борщ, различные супы, котлеты по-киевски. Несколько дней назад стало известно, что заведение прекращает работу после 30 июня.

Фото: facebook.com/kozaczki.katowice

Фото: facebook.com/kozaczki.katowice

Фото: facebook.com/kozaczki.katowice

Что рассказывают в ресторане?

Владелец ресторана Пшемыслав Солтисик сообщил, что его заведение Bistro Kozackie не приносило достаточной прибыли, в том числе из-за того, что с самого начала заведение получило кучу проблем с оценкой в Интернете. В частности, его начали хейтить из-за того, что там готовят украинские блюда и трудоустраивают украинок. Это не понравилось многим людям, которые писали очень негативные комментарии. "Отзывы писали даже те люди, которые ни разу не были в его бистро. Более того, было большое количество негативных и даже откровенно ксенофобских сообщений на Facebook, некоторые из них до сих пор присутствуют в сети", — сообщил Пшемыслов Солтысик.

30 июня ресторан на своей странице в Facebook опубликовал пост: "Сегодня последний день, когда мы открыты. Все, что осталось в меню: скидка 50%. Мы открыты до 19-00".

Фото: facebook.com/kozaczki.katowice

Что известно об отзывах?

После сообщения о закрытии ресторана, посетители начали писать положительные отзывы на странице ресторана в Facebook: "Нам очень жаль. Здесь была вкусная украинская еда", "Очень грустно. Будет ли другой ресторан", "Спасибо. Удачи!".

23 июня Фокус писал о том, какую работу в Польше сейчас предлагают украинцам. В Польше 57% украинцев, когда подыскивают себе работу, планируют оставаться на ней как минимум год.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что в Польше опубликован закон, который продлевает защиту для граждан Украины. Накануне президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вносит изменения в документ о помощи гражданам Украины в связи с российской агрессией.