Требуются специалисты: какую работу в Польше сейчас предлагают украинцам

По словам директора департамента рекрутации Gremi Personal Анны Джоболды, на рынке труда в Польше появляется новый тренд: работодатели все больше интересуются высококвалифицированными украинцами

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В Польше 57% украинцев, когда подыскивают себе работу, планируют оставаться на ней как минимум год. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Ищут работу в Польше на период от 3 месяцев до полугода 17% респондентов. Еще 5% признались, что планируют работать шесть месяцев, а 11% собираются работать в стране от месяца до трех.

При этом, по словам директора департамента рекрутации Gremi Personal Анны Джоболды, на рынке труда в Польше появляется новый тренд: работодатели все больше интересуются высококвалифицированными украинцами.

"Каждый пятый запрос от наших партнеров поступает на поиск топ-менеджера. Это связано с массовым открытием украинских бизнесов в Польше. Этой тенденцией можно объяснить относительно большой процент людей, которые намерены работать в Польше более года", — рассказала она.

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Джоболда добавила, что украинцы стали более требовательными к условиям труда и проживания, начали переучиваться на другие профессии, чтобы претендовать на более квалифицированную работу.

"До полномасштабного вторжения украинцы приезжали в Польшу в основном на 4-6 месяцев, а затем возвращались в Украину. Этот тренд заметно изменился — сейчас украинцы ищут работу на более длительный период", — подчеркнула специалист.

Почему украинцы хотят работать в Польше

Все из-за географической близости с Украиной. Об этом сказали 27% опрошенных респондентов. У 20% украинцев в Польше живут друзья и родственники. Для 17% украинцев важно, что поляки ментально ближе к украинцам, особенно сравнивая со странами Западной Европы.

А 14% ответили, что в Польше высокий уровень зарплаты. Зато 5% указывают, что в Польше легко получить документы для трудоустройства.

Отмечается, что опрос проводился методом электронного анкетирования в течение апреля и мая 2023 года, в котором приняли участие 1280 трудоустроенных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Тем временем напомним, что рынок труда в Украине восстановился — количество предложений от работодателей вернулось на довоенный уровень. Фокус в своей статье: "Заработать тысячу долларов. Как растут зарплаты в Украине и кого сейчас ищут компании", на какую работу сейчас зовут украинцев.