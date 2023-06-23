Потребують фахівців: яку роботу в Польщі зараз пропонують українцям

За словами директорки департаменту рекрутації Gremi Personal Анни Джоболди, на ринку праці у Польщіі з'являється новий тренд: роботодавці усе більше цікавляться висококваліфікованими українцями

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У Польщі 57% українців, коли підшуковують собі роботу, планують залишатися на ній як мінімум рік. Про це свідчать результати опитування аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

Шукають роботу у Польщі на період від 3 місяців до пів року 17% респондентів. Ще 5% зізнались, що планують працювати шість місяців, а 11% збираються працювати у країні від місяця до трьох.

При цьому, за словами директорки департаменту рекрутації Gremi Personal Анни Джоболди, на ринку праці у Польщі з'являється новий тренд: роботодавці усе більше цікавляться висококваліфікованими українцями.

"Кожен п'ятий запит від наших партнерів надходить на пошук топменеджера. Це пов'язано з масовим відкриттям українських бізнесів у Польщі. Цією тенденцією можна пояснити відносно великий відсоток людей, які мають намір працювати у Польщі понад рік", — розповіла вона.

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Джоболда додала, що українці стали більш вимогливими до умов праці та проживання, почали перевчатися на інші професії, щоб претендувати на більш кваліфіковану роботу.

"До повномасштабного вторгнення українці приїжджали до Польщі в основному на 4-6 місяців, а потім поверталися до України. Цей тренд помітно змінився – зараз українці шукають роботу на більш тривалий період", – підкреслила фахівчиня.

Чому українці хочуть працювати в Польщі

Усе через географічну близькість з Україною. Про це сказали 27% опитаних респондентів. У 20% українців у Польщі живуть друзі та родичі. Для 17% українців важливо, що поляки ментально ближчі до українців, особливо порівнюючи з країнами Західної Європи.

А 14% відповіли, що у Польщі високий рівень зарплати. Натомість 5% вказують, що у Польщі легко отримати документи для працевлаштування.

Зазначається, що опитування проводилося методом електронного анкетування протягом квітня та травня 2023 року, у якому взяли участь 1280 працевлаштованих українців віком від 18 до 60 років.

Тим часом нагадаємо, що ринок праці в Україні відновився — кількість пропозицій від працедавців повернулась на довоєнний рівень. Фокус у своїй статті: "Заробити тисячу доларів. Як зростають зарплати в Україні та кого зараз шукають компанії", на яку роботу зараз кличуть українців.