В Китае взорвался химический завод: число жертв скрывают (видео)

По данным журналистов, на заводе загорелось силиконовое масло. Судя по видео в соцсетях, взрыв был мощный. А работники предприятия говорят об отсутствии жертв.

В китайской провинции Цзянси произошел мощный взрыв на одном из химических заводов. Об этом сообщило местное издание China Daily.

По предварительной версии, загорелось силиконовое масло. Работников завода срочно эвакуировали. В результате происшествия могли пострадать или погибнуть люди, пишут в СМИ.

На кадрах, распространенных в соцсетях, можно увидеть показали густой дым после взрыва. Агентство Reuters уточняет, что происшествие случилось на предприятии Qiantai New Material Co.

Журналисты агентства дозвонились на завод. Один из работников поднял трубку, отказался представиться и сказал, что жертв из-за взрыва нет.

Причину взрыва выясняют, на месте работают пожарные и спасатели.

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