20 палуб и 8 кварталов: как выглядит только что построенный самый большой круизный лайнер в мире (фото)

Лайнер Icon of the Seas длиной 365 метров и весом около 250 800 тонн. Он является первым судном Royal Caribbean International, которое работает на сжиженном природном газе и использует технологию топливных элементов.

В Финляндии закончили строительство самого большого круизного лайнера в мире Icon of the Seas ("Икона морей"). Судно уже прошло первые испытания, а пустить на воду для проведения морских испытаний его планируют в октябре этого года. Об этом пишет CNN.

Icon of the Seas, который принадлежит компании Royal Caribbean International, — это огромный корабль длиной 365 метров (почти 1200 футов). Его вес будет составлять около 250 800 тонн. Для сравнения, это как попытка удержать на плаву две башни CN Towers.

Лайнер планирует совершить свой первый рейс в январе 2024 года. Он поплывет водами Карибского бассейна, а на его борту планируют разместить около 5610 пассажиров и 2350 членов экипажа.

Часть лайнера отведена под аквапарк, который, говорят создатели судна, станет крупнейшим в мире аквапарком в море. Лайнер квалифицировали как "категорию 6", он будет иметь 6 водных горок, 7 бассейнов и 9 гидромассажных ванн.

Лайнер строят на верфи Meyer Turku, одном из ведущих судостроителей Европы в Финляндии. Нынешним титулом самого большого круизного лайнера в мире владеет судно Королевского Карибского флота, Wonder of the Seas. Этот лайнер впервые спустили на воду в прошлом году. Он имеет чуть меньшую длину 1188 футов и 18 палуб.

Royal Caribbean International рассматривает Icon of the Seas как вершину эволюции круизной компании, используя новейшие технологии и опираясь на 50 лет опыта в истории компании.

Согласно заявлению Royal Caribbean, Icon завершил свою первую серию морских испытаний 22 июня. Судно прошло сотню миль, были проверены главные двигатели, корпус, тормозные системы, рулевое управление, уровень шума и вибрации.

Корабль обещает более 40 вариантов, чтобы пообедать, выпить и развлечься, многие из которых включены в стоимость круиза. Лайнер имеет 20 палуб и 8 кварталов для отдыха всех возрастных категорий населения и на разные вкусы.

Есть 28 различных типов размещения для семей с видом на океан и для групповых путешественников.

Icon of the Seas также является первым судном Royal Caribbean International, которое работает на сжиженном природном газе (СПГ) и использует технологию топливных элементов, что является частью движения компании к будущему с использованием чистой энергии.

Icon of the Seas будет отправляться из Майами в отпуск на Восточные и Западные Карибы, а тур рассчитан на семь дней и семь ночей. Билеты на предстоящее путешествие уже разлетаются, как горячие пирожки.

