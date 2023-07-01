Полицейская собака умерла, найдя большую партию отравленного кокаина (видео)

За четыре года верной службы бельгийская овчарка по кличке Кения помогла правоохранителям найти около 12 тонн наркотиков.

Полицейская собака по кличке Кения скончалась из-за отравленного кокаина, найденного во время операции в Колумбии 13 июня. Об этом пишет издание Daily Express.

Пятилетняя бельгийская овчарка Кения помогла Колумбийской национальной полиции обнаружить партию наркотиков в порту города Санта-Марта. Собака обыскала груз и указала правоохранителям на место хранения контрабанды, а вскоре после возвращения на полицейскую базу — умерла. Еще один служебный пес, участвовавший в операции, заболел, но выжил.

Предполагается, что животные отравились токсическими веществами, которые подмешали в кокаин. Следователи проводят экспертизу изъятой партии наркотиков, пытаясь выяснить точную причину происшествия.

Кения родилась 5 июня 2018 года в питомнике полицейской академии в колумбийской провинции Кундинамарка. Еще на первом году своей жизни она научилась искать запрещенные вещества в кинологической академии К-9, а затем поступила на службу ​​в агентство по борьбе с наркотиками Национальной полиции в порту. За четыре года работы собака помогла правоохранителям найти более 12 тонн кокаина. Полицейские наградили питомца посмертно.

"Мы с почестями попрощались с Кенией в порту Санта-Марта, маленькой собакой, которая отдала свою жизнь, борясь с незаконным оборотом наркотиков", — сообщили в колумбийской полиции.

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