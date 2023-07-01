В Польше обнаружили воздушный шар с надписями на русском: в Минобороны отреагировали

По информации журналистов, воздушный объект был найден недалеко от военной базы.

Обнаруженный в районе Бранево объект, по предварительным данным, является метеозондом. Об этом Министерство национальной обороны Республики Польша сообщило в Twitter.

Как отметили в ведомстве, сейчас соответствующие органы расследуют это дело.

Местное издание PAP.pl со ссылкой на правоохранителей проинформировало, что Варминско-Мазурская полиция передала неизвестный воздушный объект, похожий на воздушный шар, военным.

Офицер пресс-службы Рафал Яцковски сообщил, что примерно в полдень 30 июня местный житель уведомил правоохранителей о том, что нашел в районе Бранево предмет, напоминающий воздушный шар. Сотрудники полиции выехали на место и забрали найденный объект, который впоследствии передали военнослужащим.

По информации медиа Fakt.pl, аэростат был найден в коммуне Пененжно, недалеко от военной базы, расположенной в Бранево, где находится 9-я Браневская бронекавалерийская бригада имени короля Стефана Батория.

Также журналисты отмечают, что на объекте были надписи на русском языке.

Напомним, в начале апреля, американские официальные лица подтвердили, что китайский воздушный шар-шпион, пролетевший над США, смог собрать разведданные с нескольких секретных американских военных объектов, прежде чем он был сбит.

Военная разведка Минобороны Великобритании высказала мнение, что воздушные шары сбитые над Украиной с 12 по 15 февраля, скорее всего, принадлежат России. По мнению военных, запуски аэростатов производили, чтобы выявить расположение украинской ПВО.