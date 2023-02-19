Британская разведка объяснила, зачем РФ запускает воздушные шары над Украиной

По мнению военных Соединенного Королевства, запуски аэростатов истощают украинские запасы ракет класса "земля-воздух".

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Воздушные шары, часть из которых сбили над Украиной с 12 по 15 февраля, скорее всего принадлежат России. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщает военная разведка Минобороны Великобритании.

По мнению военных, запуски аэростатов над территорией Украины производят по двум причинам. Так, россияне пытаются выявить расположение украинской ПВО. Кроме того, Силы обороны вынуждены сбивать летающие объекты, что приводит к истощению запасов ракет класса "земля-воздух".

Воздушные шары над Украиной и Молдовой

14 февраля ВС РФ запускали воздушные шары с угловыми отражателями. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что они могут залететь и в воздушное пространство других стран, ведь траектория их движения зависит исключительно от направления ветра. ПВО держит ситуацию под контролем.

Ранее СМИ Молдовы сообщили, что авиасообщение над страной закрыто "из соображений безопасности". Впрочем, после нескольких часов запрета на полеты над своей территорией Молдова снова открыла свое воздушное пространство.

15 февраля сообщалось о том, что В воздушном пространстве Киева было обнаружено приблизительно 6 вражеский целей, по некоторой информации это были воздушные шары, которые перемещались в пространстве под воздействием ветра.

"Эти объекты могли нести на себе угловые отражатели и определенное разведоборудование. По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты. Целью запуска шаров возможно было обнаружение и истощение нашей ПВО", — рассказали в Киевской городской военной администрации.

В тот же день, 15 февраля, в сети опубликовали фотографию одного из воздушных шаров, который накануне был сбит силами ПВО в киевском регионе.