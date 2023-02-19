Британська розвідка пояснила, навіщо РФ запускає повітряні кулі над Україною

На думку військових Сполученого Королівства, запуски аеростатів виснажують українські запаси ракет класу "земля-повітря".

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Повітряні кулі, частину з яких збили над Україною з 12 по 15 лютого, швидше за все, належать Росії. Про це у неділю, 19 лютого, повідомляє військова розвідка Міноборони Великої Британії.

На думку військових, запуски аеростатів над територією України здійснюють із двох причин. Таким чином росіяни намагаються виявити розташування української ППО. Крім того, Сили оборони змушені збивати літаючі об'єкти, що призводить до зменшення запасів ракет класу "земля-повітря".

Повітряні кулі над Україною та Молдовою

14 лютого ЗС РФ запускали повітряні кулі з кутовими відбивачами. Представник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що вони можуть залетіти і до повітряного простору інших країн, адже траєкторія їхнього руху залежить виключно від напряму вітру. ППО тримає ситуацію під контролем.

Раніше ЗМІ Молдови повідомили, що авіасполучення над країною закрито "з міркувань безпеки". Проте після кількох годин заборони на польоти над своєю територією Молдова знову відкрила свій повітряний простір.

15 лютого повідомлялося про те, що у повітряному просторі Києва було виявлено приблизно 6 ворожих цілей, за деякою інформацією це були повітряні кулі, які переміщалися у просторі під впливом вітру.

"Ці об'єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По всіх повітряних цілях працювали засоби ППО. Більшість цих зондів було збито. Метою запуску куль, можливо, було виявлення і виснаження нашої ППО", — розповіли в Київській міській військовій адміністрації.

Того ж дня, 15 лютого, в мережі опублікували фотографію однієї з повітряних куль, яку напередодні було збито силами ППО в київському регіоні.