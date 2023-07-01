"Не повторяйте ошибку Меркель": Кулеба обратился к Германии перед саммитом НАТО

По словам главы МИД, экс-канцлер допустила серьезную ошибку в Бухаресте в 2008 году. Если бы Украина была членом Альянса, не было бы полномасштабной войны с Россией, убежден он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег Германию от попыток помешать вступлению Украины в НАТО. Об этом глава МИД заявил в интервью немецкому таблоиду Bild.

"Не повторяйте ошибку, которую бывший канцлер Ангела Меркель допустила в Бухаресте в 2008 году. Тогда она выступила решительно против любого продвижения к членству Украины в НАТО", — заявил Кулеба.

Меркель буквально открыла дверь вторжению войск России в Грузию и незаконной аннексии Крыма. Если бы Украина была членом НАТО в 2014 году, полномасштабной войны удалось бы избежать, полагает министр

По словам Кулебы, Киев не рассчитывает на членство в НАТО во время войны.

"После войны было бы самоубийством для Европы не принять Украину в НАТО. Украина вне НАТО означала бы, что война по-прежнему возможна", — настаивает глава МИД Украины.

Единственный способ закрыть дверь российской агрессии против Европы в целом — это вступление Украины в НАТО, уверен он.

"Это путь к миру. Россия не посмеет снова напасть на Украину, если она будет в НАТО. Украина разгрузит Германию и другие западные страны НАТО в защите восточного фланга. Мы возьмем это бремя на свои плечи", — резюмировал Кулеба.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании показать результаты контрнаступления ВСУ до саммита НАТО 11 июля.

Кулеба также говорил, что Киев никогда не просил НАТО разместить иностранные войска в Украине, чтобы защититься от вторжения российской армии.