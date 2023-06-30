"Никогда не просили": Кулеба о переброске войск НАТО в Украину

По словам министра иностранных дел, Украина нуждается в поставках вооружений, однако ВСУ способны сами решить проблемы защиты государства.

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Украина никогда не обращалась к НАТО с просьбой о размещении иностранных войск на своей территории для защиты от возможного вторжения со стороны России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому телеканалу La7, опубликованному 29 июня.

Кулеба подчеркнул, что Украина никогда не просила о вмешательстве иностранных военных и этот факт следует учитывать. В отличие от многих других стран, которые обращались к НАТО с просьбой разместить войска для решения своих проблем, Украина всегда стремилась получить оружие, чтобы самостоятельно справиться с угрозами.

"Мы никогда, никогда не просили иностранных солдат прийти на нашу территорию. И я думаю, что этот факт должен быть оценен по достоинству. В отличие от многих стран мира, которые просили НАТО разместить войска на их территории для решения проблем этих стран — мы, украинцы, никогда не просили иностранных солдат", — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД отметил, что Украина ожидает поддержки со стороны партнеров, включая поставки вооружений, но решение проблемы военной обороны страны лежит на плечах украинских защитников, которые готовы справиться с вызовами самостоятельно.

Напомним, 28 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия имеет сегодня мотивацию и средства для того, чтобы совершить инцидент на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее, 23 июня, Кулеба отметил, что Украине нужно больше самолетов и вертолетов, чтобы бросить вызов господству России в небе во время контрнаступления ВСУ.