Грозит 5 лет за вандализм: поцарапавший Колизей турист "молит" полицию о прощении (видео)

27-летнему Ивану Димитрову из Бристоля грозит пятилетний срок за вандализм.

Туристу, который выцарапал свое имя и имя своей подруги на стене древнего Колизея в Риме, грозит пять лет в тюрьме. Так что теперь он буквально умоляет о прощении. Об этом пишет Daily Mail.

Девушка вандала пока не фигурирует в деле. Пара была обнаружена в отеле в Болгарии, после того, как они были идентифицированы с помощью записей с камер видеонаблюдения и записей отеля.

Инцидент произошел несколько дней назад. 27-летний Иван Димитров, также известный под именем Иван Хокинс, и его 33-летняя подруга Хейли Брейси из британского Бристоля были в трехдневном туре по Европе.

И другой турист, Райан Лутц из Калифорнии, снял, как Иван выцарапывает свое имя и имя своей подруги на стене 2000-летнего Колизея в Риме. И разместил это видео в соцсетях.

На видео Райан, снимавший видео, говорит: "Вы серьезно? Это п***ц, чувак. Глупый у****к".

Видео снятое в Колизее

Димитров слышит его, поворачивается и усмехается, прежде чем продолжить царапать ключами на кирпичной кладке свое имя и имя своей подруги.

Майор Роберто Мартина из военизированной полиции карабинеров сказал: "Коллеги поговорили с этим человеком, и он извинился и сказал, что искреннее раскаивается за то, что он сделал".

В итальянской полиции отметили, что отчет по делу будет отправлен на адрес Ивана в Великобритании, а затем дело будет передано в суд, вероятно, в начале следующего года, и он сможет лично извиниться перед судом.

"Мы не спрашивали его, почему он это сделал, это должен услышать судья, мы просто сказали ему, что он подозреваемый и участвует в расследовании. Девушка не является частью какой-либо жалобы, поэтому, насколько нам известно, она является невиновной стороной, хотя технически ее можно рассматривать как соучастницу", — отметил майор Мартина.

По его словам, причастна ли Хейли, будет решать прокурор. И основным доказательством является оригинальное видео инцидента.

"Он сказал нам, что был очень расстроен тем, что он сделал. Я думаю, что он беспокоился о последствиях любого суда, и мы объяснили, что его могут посадить в тюрьму на срок от двух до пяти лет и оштрафовать на 15 000 евро", — резюмировал полицейский.

Министр культуры Дженнаро Санджулиано уже поблагодарил полицейских за работу и заявил, что Иван совершил поступок, который "оскорбил всех тех во всем мире, кто ценит ценность археологии, памятников и истории".

Это не первый случай, когда туристы совершают поступки, которые потом приводят к серьезным последствиям. Так, в 2018 году, когда два британских туриста разделись до трусов и залезли в фонтан на площади Пьяцца Венеция.

В итоге власти "Вечного города" утвердили несколько правил поведения, среди которых запрет купаться в фонтанах и публично употреблять алкоголь после 22.00.

А в 2022 году полиция задержала австралийца, который на мопеде гонял по развалинам Помпей.