В Италии мужчина гонял на мопеде по руинам Помпеи: вандала задержали (фото)

К счастью, античная архитектура не пострадала от действий вандала. Но мужчине уже предъявили обвинение в несанкционированном доступе.

В Италии силовики задержали 33-летнего туриста, который катался на мопеде по руинам Помпеи — античного города, погибшего в следствии извержения вулкана. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники службы безопасности археологического парка смогли задержать вандала уже после того, как он проехал на мопеде около мили.

Для своей "прогулки" мужчина выбрал грунтовую дорогу за пределами древних городских стен, используемая транспортными средствами для земляных работ.

Австралийцу уже предъявили обвинение в несанкционированном доступе к объекту, где не допускается проезд туристических транспортных средств.

Впрочем, дирекция археологического парка уже подтвердила, что никакие части древнего города не были затронуты или повреждены.

[ + – ] Скутерист едет по руинам древней Помпеи

Что этому предшествовало

В последние месяцы СМИ фиксировали уже несколько случаев вандализма, в результате которого пострадали или могли пострадать уникальные исторические или архитектурны объекты.

Так, в июне в Риме (Италия) 28-летняя женщина и 29-летний мужчина были оштрафованы на 400 евро после того, как запускали скутер по лестнице Тринита-де-Монти 18-го века. Орган по охране наследия Рима заявил, что это привело к переломам 16-й и 29-й ступеней правой лестницы.

А несколько раньше мужчине из Саудовской Аравии было предъявлено обвинение в попытке спуститься по лестнице на взятом напрокат Maserati, отломав кусок травертина.

Напомним, в Лувре мужчина с тортом набросился на портрет Моны Лизы. Задержанный мужчина выкрикивал лозунги о необходимости спасти планету.

А несколько ранее в Дрогобыче вандал отрубил палец папе Римскому. Обычно мужчина появлялся на улицах города "в противогазе и с косой", но в этот раз вооружился самодельным топором.