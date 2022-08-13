В Італії чоловік ганяв на мопеді руїнами Помпеї: вандала затримали (фото)

На щастя, антична архітектура не постраждала від дій вандала. Але чоловіка вже звинуватили у несанкціонованому доступі.

В Італії силовики затримали 33-річного туриста, який катався на мопеді руїнами Помпеї — античного міста, яке загинуло внаслідок виверження вулкана. Про це повідомляє Daily Mail.

Співробітники служби безпеки археологічного парку змогли затримати вандала вже після того, як він проїхав мопедом відстань близько милі.

Для своєї "прогулянки" чоловік обрав ґрунтову дорогу за межами стародавніх міських стін, що використовується транспортними засобами для земляних робіт.

Австралійцю вже пред'явили звинувачення у несанкціонованому доступі до об'єкта, де не допускається проїзд туристичних транспортних засобів.

Втім, дирекція археологічного парку вже підтвердила, що жодну частину стародавнього міста не було порушено чи пошкоджено.

[ + – ] Скутерист їде руїнами стародавньої Помпеї

Що цьому передувало

В останні місяці ЗМІ фіксували вже кілька випадків вандалізму, внаслідок якого постраждали чи могли постраждати унікальні історичні чи архітектурні об'єкти.

Так, у червні в Римі (Італія) 28-річну жінку та 29-річного чоловіка було оштрафовано на 400 євро після того, як вони запускали скутер сходами Триніта-де-Монті 18-го століття. Орган з охорони спадщини Риму заявив, що це призвело до пошкодження 16-ї та 29-ї сходинок

А трохи раніше чоловікові із Саудівської Аравії було пред'явлено звинувачення у спробі спуститися сходами на взятому напрокат Maserati, відламавши шматок травертину.

Нагадаємо, у Луврі чоловік із тортом накинувся на портрет Мони Лізи. Затриманий чоловік вигукував гасла про необхідність врятувати планету.

А трохи раніше у Дрогобичі вандал відрубав палець папі Римському. Зазвичай чоловік з'являвся на вулицях міста "у протигазі та з косою", але цього разу озброївся саморобною сокирою.