"Самое время вербовать шпионов": глава ЦРУ высказался о мятеже в РФ

По словам Уильяма Бернса, вооруженный мятеж Евгения Пригожина стал вызовом российскому государству. И продемонстрировал всему миру разрушительный эффект войны с Украиной.

Глава ЦРУ США Уильям Бернс прокомментировал мятеж ЧВК "Вагнер", когда вооруженные подопечные Пригожина почти дошли до Москвы, попутно заняв несколько городов, в том числе и Ростов. А также сбили самолет ВС РФ и несколько вертолетов. По мнению Бернса, недовольство россиян продолжающейся войной в Украине создает редкую возможность для вербовки шпионов. Об этом сообщает Reuters.

Бернс выступил с лекцией для британского некоммерческого фонда Ditchley Foundation, которая была посвящена американо-британским отношениям.

Комментируя "смуту" Пригожина, Бернс отметил, что сам глава ЧВК "Вагнер" до того, как выступить на Москву, несколько месяцев оскорблял высшее военное руководство России, на что Владимир Путин никак не реагировал. По мнению главы ЦРУ "воздействие этих слов и этих действий будет сказываться еще какое-то время, как яркое напоминание о разрушительном воздействии путинской войны на его собственное общество и его собственный режим".

Бернс, который с 2005 по 2008 год был послом США в России и был назначен директором ЦРУ в 2021 году, назвал мятеж Пригожина "вооруженным вызовом российскому государству".

Глава ЦРУ Уильям Бернс Фото: Getty Images

Бернс подчеркнул, что мятеж Пригожина был "внутренним делом России, в котором Соединенные Штаты не принимали никакого участия и не будут принимать".

Но Бернс сказал, что война с Украиной уже стала для России стратегическим провалом, обнажив ее военную слабость и нанеся ущерб российской экономике на долгие годы, в то время как военный альянс НАТО становится все больше и сильнее.

Также он отметил, что недовольство рядовых россиян войной в Украине создает редкую возможность для вербовки шпионов, и ЦРУ ее не упустит.

"Недовольство войной будет продолжать подтачивать российское руководство под постоянной эгидой государственной пропаганды и практикуемых репрессий. Это недовольство создает для нас в ЦРУ возможность, которая выпадает раз в поколение — по сути, это служба разведки. Мы не позволим ей пропасть даром", — сказал Бернс.

В мае Кремль заявил, что его агентства отслеживают деятельность западных шпионов после того, как ЦРУ опубликовало видео, призывающее россиян вступать в контакт через защищенный интернет-канал.

Короткое видео на русском языке сопровождалось текстом, в котором говорилось, что агентство хочет услышать военных, специалистов разведки, дипломатов, ученых и людей, обладающих информацией об экономике России и ее руководстве.

Ранее на этой неделе Путин поблагодарил армию и силы безопасности за то, что они предотвратили то, что, по его словам, могло перерасти в гражданскую войну, и сравнил мятеж Пригожина с хаосом, который вверг Россию в революцию в 1917 году.

А министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что "Россия станет сильнее после неудавшегося мятежа", поэтому Западу не нужно беспокоиться о стабильности крупнейшей в мире ядерной державы.