Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро, — Reuters

Согласно последнему ежегодному отчету подразделения по борьбе с отмыванием денег (UIF) Банка Италии, обновленная сумма замороженных активов составляет около 2 миллиардов евро на конец июня.

Вследствие вторжения России в Украину в прошлом году, Италия приняла решение заморозить активы российских олигархов на приблизительную сумму в 2 миллиарда евро. Об этом сообщило агентство Reuters.

В соответствии с санкциями, наложенными Европейским Союзом в отношении Кремля, замороженные активы включают банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили, принадлежащие российским олигархам.

По последнему ежегодному отчету подразделения по борьбе с отмыванием денег (UIF) Банка Италии, обновленная сумма замороженных активов составляет около 2 миллиардов евро на конец июня.

Руководитель UIF Энцо Серата добавил, что в рамках режима санкций были заморожены финансовые активы на сумму около 330 миллионов евро, связанные с 80 лицами.

До начала войны в феврале 2022 года итальянские пляжи и порты были привлекательным местом отдыха для состоятельных российских граждан, которые часто приобретали недвижимость в престижных районах, таких как озеро Комо, Сардиния, Тоскана и Лигурийское побережье.

Некоторые из олигархов, против которых направлены эти меры, подали апелляции в суд, в частности российско-узбекский металлургический и телекоммуникационный магнат Алишер Усманов.

В апреле итальянский суд направил в Суд ЕС решение о том, продолжать ли замораживание его активов на сумму более 80 миллионов евро.

Напомним, что российские олигархи, имущество которых находится под санкциями, свободно перемещаются по миру на своих частных самолетах. Они обходят ограничения путем переоформления и продаж бортов, после чего продолжают использовать их, как и до войны.

Также отметим, что война в Украине продолжать разорять российскую экономику, и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов.