Стюардесса обвинила в домогательствах: в аэропорту Стамбула арестовали девять израильтян

Трое мужчин рейса, следовавшего из Израиля в Турцию, до сих пор остаются под стражей. В МИД Израиля заявили, что им известно об инциденте, консульство в Стамбуле разбирается в произошедшем.

В Турции в аэропорту Стамбула 4 июля сотрудниками полиции были арестованы девять граждан Израиля. Стюардесса, летевшая с ними на борту, обвинила их в домогательствах и неподобающем поведении, сообщает Maariv.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Pegasus, который совершал рейс из Израиля в Турцию. Один из подозреваемых снимал стюардессу на телефон когда она объясняла меры безопасности во время полета, еще восемь парней смеялись над ней.

Стюардесса подошла к мужчине и попросила, чтобы он удалил видеозапись. Тот согласился, дал ей свой телефон, чтобы она удалила видео и все успокоились.

Когда самолет приземлился, пассажиры долго ждали, чтобы выйти, и оказалось, что причина была в том, что стюардесса вызвала полицию.

Прибывшие на борт правоохранители арестовали девять израильтян и повезли на допрос. Сотрудница авиакомпании сказала, что они неподобающе себя вели и сексуально ее домогались. В этот же день шестеро израильтян были освобождены, а еще трое до сих пор находятся под стражей.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что ведомству известно об инциденте, консульство в Стамбуле разбирается в произошедшем.

15 июня Фокус сообщал о том, что стюардесса угрожала взорвать самолет, чтобы помешать бывшему парню. Даниэла Карбоне использовала программное обеспечение для искажения голоса, чтобы угрожать пилоту, который управлял самолетом. Из-за действий стюардессы авиакомпания понесла убытки в размере около миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания случайно отправила женщину в другую страну за 1450 км от дома. Беверли Эллис-Хебард направили не на тот самолет и у нее не было при себе паспорта. Расстояние между ее родным городом Филадельфией и Ямайкой, куда она полетела по ошибке, составляет примерно 900 миль (1450 км).