Правительство РФ хочет возить туристов в оккупированный Крым на военных кораблях, — росСМИ

По словам журналистов, 1 июля у Крымского моста образовалась пробка на несколько километров. Утром 4 июля в пробке стояли 1500 машин.

Правительство РФ предложило возить в оккупированный Крым туристов на военных кораблях. Об этом 4 июля сообщило российское издание The Moscow Times.

Сообщается, что власти в России хотят задействовать военные корабли для разгрузки Крымского моста, на подъезде к которому уже образовалась многокилометровая пробка.

Как заявил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев на совещании с президентом Владимиром Путиным, глава Минобороны Сергей Шойгу готов предоставить два больших десантных корабля для транспортировки туристов. Корабли могут перемещать по 40 автомобилей.

"Если они будут делать по пять рейсов в сутки, это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль, то есть в целом до 1000 автомобилей сможем перевозить по переправе", — заявил Савельев.

Журналисты отметили, что в состав Черноморского флота РФ входят 6 больших десантных судов.

Кроме того, в издании отметили, что 1 июля у Крымского моста образовалась пробка на несколько километров. Российские силовики начали проводить более жесткие осмотры машин.

"В основном в очереди стоят туристы из России, которые массово поехали на полуостров в связи с началом отпускного сезона. По состоянию на 8:00 4 июля в пробке длиной 8 км со стороны Краснодарского края стоят более 1500 машин", — сказано в материале.

Напомним, что 4 июля в оккупированном Севастополе раздались сильные взрывы. Жители захваченного российскими войсками Крыма слышали громкие взрывы со стороны моря. Представитель оккупационных властей объяснил, что МЧС якобы уничтожает боеприпасы времен Второй мировой войны.

Затем в ГУР Украины высказались о взрывах в Севастополе. По словам Андрея Юсова, спокойствие и тишина настанет в Крыму лишь после полного освобождения полуострова.

"Если вести речь о взрывах в Севастополе, то почему жаловаться? Украинские граждане. Проукраински настроенные люди, которые ждут возвращения законной власти, наоборот радуются этим звукам. Это означает, что освобождение и деоккупация Крыма приближается", — заявил он.