Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза потерял сознание и попал в больницу (видео)

Марселу Ребелу де Соза стало плохо на солнце, из-за чего политика пришлось нести нескольким людям. Мужчину доставили в ближайшую больницу, а для госпитализации использовали пожарную машину.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза потерял сознание во время визита на один из факультетов Нового Лиссабонского университета. Пожарные подхватили политика и доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. После этого президент пообщался с премьер-министром и заверил, что он "от этого не умрет". Об инциденте рассказало издание Correio da manhã.

74-летний португальский политик находился в Новом Лиссабонском университете, расположенном на побережье Коста-де-Капарика неподалеку от столицы Лиссабона. Побережье от столицы отделяет устье реки Тахо, которая впадает в Атлантический океан.

Местность, где потерял сознание президент Португалии

Де Соза находился под открытым небом и внезапно потерял сознание — этот момент попал на видео, которое опубликовали СМИ. Мужчину немедленно подхватили несколько крепких мужчин и занесли в помещение.

Позже стало известно, что его немедленно доставили в ближайшую больницу Санта-Круз. Причем для перевозки использовали пожарную машину, отмечают в СМИ.

В официальном сообщении пресс-службы президента сообщили причину головокружения: мужчина мало ел, чувствовал тошноту и слабость. Один из чиновников — Фернандо Фрутуозо де Мело из службы информации — отметил, что де Соза хотел отказаться от госпитализации и настаивал, что не планирует менять сегодняшний график визитов.

Наконец выяснилось, что президент чувствует себя хорошо. Он успел пообщаться с премьер-министром Антонио Коста и даже пошутил о своем состоянии: сказал, что от "этого не умирают". Кроме того, он отметил, что медики выпустили его из больницы, предоставив специальный прибор для измерения артериального давления.

Марселу Ребелу де Соза — политический деятель, который дважды возглавлял Португалию: в 2016 году он набрал 52% голосов, в 2021 году — почти 61%. До этого — руководил Социал-демократической партией, а в перерывах между политическими должностями вел публицистическую передачу на телевидение.

Напоминаем, 21 июня стало известно о партии помощи, которую ВСУ получат от Португалии. Согласно сообщению министра обороны этой страны, в Украину поступят бронетранспортеры и прицепные гаубицы калибра 105 мм.

Между тем несколькими месяцами ранее португальские чиновники пообещали даже танки Leopard. Тогда речь шла о поставке четырех бронемашин для ВСУ.