Португалия передаст Украине новую партию БТР M113 и прицепных гаубиц калибра 105 мм

Новая партия вооружений поступит в добавок к 180 тоннам боеприпасов 155-мм калибра и пяти бронированным машинам медицинской помощи М577.

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Португалия в рамках военной поддержки намерена предоставить Украине новую партию бронетранспортеров М113 и прицепных гаубиц 105-мм калибра. Об этом 21 июня сообщило Министерство обороны Португалии.

"Португалия продолжает оказывать поддержку Украине: мы передаем еще 14 бронетранспортеров M113 и батарею 105-мм орудий", — говорится в сообщении.

По мнению обозревателей "Милитарный", речь идет об американских гаубицах М101А1, которые выпускались во времена Второй мировой войны.

Кроме того в военном ведомстве уточнили, что новый пакет помощи присоединяется к боеприпасам, объемом 180 тонн, а также к пяти бронированным машинам медицинской помощи М577, предоставленным несколько недель назад.

Военная помощь Португалии

Украинские обозреватели пишут, что в целом Португалия предоставила Украине 45 машин семейства М113. Помимо этого были поставлены батарей 155-мм гаубиц М114, а также восемь электрогенераторов большой мощности.

Также 17 июня стало известно, что португальский производитель беспилотников Tekever сообщил о предоставлении Киеву некоторых из своих систем длительного действия для поддержки наземных и морских операций. В частности речь идет о БПЛА Tekever AR3.

Относительно предоставления Украине боевой авиации, то португальские дипломаты отметили, что страна не будет присоединяться к "авиационной коалиции", однако сможет участвовать в программе подготовки украинских летчиков.

Напомним, кроме вышеуказанной помощи Португалия отправила в Украину 3 единицы модернизированных ОБТ Leopard 2A6 в рамках военной поддержки против полномасштабного вторжения России.