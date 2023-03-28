Португальские танки Leopard 2A6 уже в Украине, – Минобороны страны

В украинскую армию поступили 3 танка, которые должны поддерживать Украину против нелегального вторжения РФ, объяснили в оборонном ведомстве.

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Министерство обороны Португалии заявило, что три танка Leopard 2A6 уже доставлены в Украину. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

27 марта в Португалии сообщили, что они уже доставили Украине танки Leopard 2A6. Украинская армия получила 3 машины.

"Португалия продолжает поддерживать украинское сопротивление против нелегального вторжения России", — подчеркнули в Минобороны.

Leopard 2A6 – это модернизация танка 2001 года. Танк получил усиленное бронирование башни, дополнительную противоминную защиту, а также другую пушку. На машину установили Rheinmetall L55 с более длинной на 11 калибров длиной ствола. Новое орудие позволило увеличить дальность поражения целей, повысить бронепробиваемость, а также повысить начальную скорость снаряда.

Напомним, 27 марта в СМИ заявили, что Германия передала Украине танки Leopard 2A6. Украинская армия получила 18 машин.

28 марта в Минобороны Украины заявили, что первые танки Challenger 2 поступили в украинское войско. Скоро машины начнут выполнять боевые задачи на фронте.