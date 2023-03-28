Португальські танки Leopard 2A6 вже в Україні, – Міноборони країни

В українську армію надійшли 3 танки, які мають підтримувати Україну проти нелегального вторгення РФ, пояснили в оборонному відомстві.

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Міністерство оборони Португалії заявило, що три танки Leopard 2A6 вже доставлені в Україну. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

27 березня в Португалії сповістили, що вони вже надіслали Україні танки Leopard 2A6. Українська армія отримала 3 машини.

"Португалія продовжує підтримувати український спротив проти нелегального вторгнення Росії", — наголосили в Міноборони.

Leopard 2A6 — це модернізація танку 2001 року. Танк отримав посилене бронювання башти, додатковий протимінний захист, а також іншу гармату. На машину встановили Rheinmetall L55 з довшою на 11 калібрів довжиною ствола. Нова гармата дозволила збільшити дальність враження цілей, підвищити бронепробивання, а також підвищити початкову швидкість снаряда.

Нагадаємо, 27 березня в ЗМІ заявили, що Німеччина передала Україні танки Leopard 2A6. Українська армія отримала 18 машин.

28 березня в Міноборони України заявили, що перші танки Challenger 2 надійшли в українське військо. Скоро машини почнуть виконувати бойові задачі на фронті.