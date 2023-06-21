Португалія передасть Україні нову партію БТР M113 та причіпних гаубиць калібру 105 мм

Нова партія озброєнь надійде на додаток до 180 тонн боєприпасів 155-мм калібру та п'яти броньованих машин медичної допомоги М577.

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Португалія в рамках військової підтримки має намір надати Україні нову партію бронетранспортерів М113 та причіпних гаубиць 105 мм калібру. Про це 21 червня повідомило Міністерство оборони Португалії.

"Португалія продовжує надавати підтримку Україні: ми передаємо ще 14 бронетранспортерів M113 та батарею 105-мм гармат", — йдеться у повідомленні.

На думку оглядачів "Мілітарний", йдеться про американські гаубиці М101А1, які випускалися за часів Другої світової війни.

Крім того, у військовому відомстві уточнили, що новий пакет допомоги приєднується до боєприпасів, обсягом 180 тонн, а також до п'яти броньованих машин медичної допомоги М577, наданих кілька тижнів тому.

Військова допомога Португалії

Українські оглядачі пишуть, що загалом Португалія надала Україні 45 машин сімейства М113. Крім цього, були поставлені батарей 155-мм гаубиць М114, а також вісім електрогенераторів великої потужності.

Також 17 червня стало відомо, що португальський виробник безпілотників Tekever повідомив про надання Києву деяких зі своїх систем тривалої дії для підтримки наземних та морських операцій. Зокрема йдеться про БПЛА Tekever AR3.

Щодо надання Україні бойової авіації, то португальські дипломати зазначили, що країна не приєднуватиметься до "авіаційної коаліції", проте зможе брати участь у програмі підготовки українських льотчиків.

Крім вищезазначеної допомоги Португалія відправила в Україну 3 одиниці модернізованих ОБТ Leopard 2A6 в рамках військової підтримки проти повномасштабного вторгнення Росії.