"Продемонструвала лідерство": ще одна країна тренуватиме пілотів з України, — Кулеба

У МЗС України наголосили, що Португалія готова навчати українських пілотів та механіків, а також підтримувати її прагнення вступити до Європейського Союзу.

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Португалія погодилася стати членом авіаційної коаліції, щоби тренувати українських пілотів на бойових винищувачах західного зразка. На цьому наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Відомство повідомило, що під час візиту до Лісабона Кулеба вів переговори з португальським колегою Жоау Гомешем Кравіньо, а також головою Міноборони Португалії Оленою Каррейраш.

Кулеба розповів португальським політикам про те, що відбувається на фронті в Україні, а також про те, яких видів озброєння потребують ЗСУ для ефективної оборони від російської агресії.

"Португалія продемонструвала лідерство, приєднавшись до танкової коаліції. Враховуючи інтенсифікацію російських ракетних обстрілів українських міст і сіл, критично важливо, щоб Україна мала можливість скинути Росію з українського неба", — сказав Кулеба.

Він також подякував уряду Португалії за те, що країна погодилася приєднатися до авіаційної коаліції. Вона тренуватиме не лише пілотів, а й механіків. Крім того, Лісабон надалі підтримуватиме прагнення України вступити до Європейського Союзу.

Також повідомляється, що глави МЗС України та Португалії змогли скоординувати позиції у контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться вже влітку 2023 року. Кулеба звернув увагу на важливість прийняття лідерами країн Альянсу рішення щодо визначення алгоритму вступу України до НАТО.

Крім того, як зазначили у МЗС, міністри обговорили притягнення РФ та її керівництва до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Йшлося про створення Спеціального трибуналу.

Нагадаємо, що раніше 19 травня CNN повідомив, що президент США Джо Байден повідомив союзників з G7, що США підтримають спільні зусилля щодо навчання українських військових управлінню винищувачами F-16. Навчання відбуватимуться в Європі та стартують вже незабаром.

Крім того, як повідомили журналісти NBCNews, США та союзники готові надати Україні винищувачі F-16 та навчити пілотів. За словами журналістів, літаки можуть не обов'язково надходити безпосередньо із США. Вони не братимуть участі в майбутньому контрнаступі ЗСУ.