Дозволяє проводити довгі операції: Україна отримає португальські БПЛА Tekever AR3, — ЗМІ

За словами журналістів, AR3 — це невеликий дрон із тривалим терміном служби, призначений для забезпечення спостереження за великою територією.

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Британія передасть Україні безпілотники португальського виробництва Tekever AR3. Про це повідомляє Defense express із посиланням на виробника БПЛА компанію Tekever.

Повідомляється, що передачу БПЛА буде профінансовано Міжнародним фондом Сполученого Королівства для підтримки України. Цей фонд підтримують Данія, Ісландія, Литва, Норвегія, Швеція, Нідерланди та Великобританія.

За словами журналістів, у Міноборони Великій Британії раніше показали відео, на якому можна побачити цей безпілотник. Виробники підтвердили.

Відео Міноборони Великобританії

Повідомляється, що за допомогою БПЛА українські військові зможуть проводити тривалі операції до 16 години. Крім того, він має можливість здійснювати вертикальний зліт і посадку в додатковій комплектації.

"Кожен оператор може легко вибрати, який варіант він хоче використати для конкретної місії", — зазначило джерело журналістів.

Видання пише, що Tekeve AR3 — це невеликий дрон із тривалим терміном служби, призначений для забезпечення спостереження за великою територією як для наземних, так і для морських місій. Він має максимальну вантажність 4 кг, може літати зі швидкістю 75-90 км/год.

Нагадаємо, що глава Міноборони Данії заявили, що країна готова передати Україні винищувачі F-16, але за однієї умови. За словами глави оборонного відомства Данії Троєлса Лунда Поулсена, Україні потрібні літаки, щоб виграти свою битву.

Крім того, танкіст ЗСУ розповів, як викрав у росіян Т-90. Окупанти пішли мародерствувати та залишили свій танк без нагляду посеред села на Донеччині.