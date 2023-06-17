Данія готова передати Україні винищувачі F-16, але за однієї умови – глава Міноборони

За словами глави оборонного відомства Данії Троєлса Лунда Поулсена, Україні потрібні літаки, щоб виграти свою битву.

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У суботу, 17 червня, виконуючий обов'язки міністра оборони Троєлс Лунд Поулсен сказав, що Данія готова передати F-16 Україні, але за однієї умови. Таку заяву він зробив на фестивалі Фолькемедет на острові Борнхольм, повідомляє Radio 4.

За словами голови Міноборони, Данія передасть винищувачі Києву тільки за підтримки США, які їх виробляють.

"Україні потрібні літаки. Більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть виграти свою битву. Це стосується і датських бойових літаків F-16, — сказав Поульсен.

Медіа зазначає, що 15 червня чиновник заявляв, що Копенгаген ще не ухвалив жодного рішення щодо передачі данських літаків.

Того ж дня Поульсен розповів, що українські льотчики незабаром прибудуть до Данії, де їх навчатимуть пілотуванню та обслуговуванню літаків F-16.

За словами глави Міноборони, тренування проходитимуть на базі Скрідструп у Ютландії.

Данія має загалом 43 бойові літаки F-16, з яких 30 є активною частиною флоту. Однак данські літаки F-16 замінюються на більш сучасні бойові літаки F-35.

Нагадаємо, 15 червня ЗМІ писали, що після втрати Збройними силами України основних бойових танків Leopard 2 Данія та Нідерланди прагнуть профінансувати постачання нових таких одиниць.

5 червня повідомлялося, що прем'єр-міністри Великобританії Ріші Сунак та Данії Метте Фредеріксен зустрінуться з президентом США Джо Байденом, щоб обговорити подальші кроки щодо надання Україні винищувачів F-16.