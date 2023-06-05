Великобританія і Данія підштовхнуть Байдена до "коаліції винищувачів" цього тижня, — ЗМІ.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що країни зосередяться на тому, щоб забезпечити безпеку Україні в довгостроковій перспективі.

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Уже цього тижня прем'єр-міністри Великобританії Ріші Сунак і Данії Метте Фредеріксен зустрінуться з президентом США Джо Байденом, щоб обговорити подальші кроки щодо надання Україні винищувачів F-16. Про це пише видання Kyiv Post.

Повідомляється, що Великобританія і Данія Великої Британії відіграли центральну роль у створенні "Коаліції винищувачів" F-16 для України. На цей час у коаліції перебувають Великобританія, Нідерланди, Бельгія, Данія, США та Португалія.

Видання пише, що Байден зустрінеться з Фредеріксен 5 червня, а з Ріші Сунаком — 8 червня.

Як заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, політики зосередяться на обговоренні довгострокової безпеки України.

"І саме тут F-16 справді вступають у цю дискусію", — сказав він.

За словами журналістів, Фредеріксен до повномасштабного вторгнення Росії в Україну була маловідома за межами своєї країни. Проте після 24 лютого 2022 року вона кілька разів відвідувала Україну. Разом із Ріші Сунаком вона стала затятою прихильницею військової підтримки України.

Крім того, як повідомляється, Фредеріксен зробила величезні кроки щодо покращення репутації Данії з погляду витрат на оборону. Передбачається, що вона хоче зміцнити позиції Данії в НАТО й за межами Альянсу.

Також у матеріалі сказано, що розширення міжнародного авторитету Фредеріксен таке, що її серйозно розглядають як кандидатку на заміну Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО. Є припущення, що візит у Вашингтон може послужити для Фредеріксен прослуховуванням, щоб отримати схвалення від США, якщо вона все ж таки висуне кандидатуру на пост генсека Північноатлантичного Альянсу.

Зазначимо, раніше ЗМІ писали, що Байден і Сунак обговорять імовірне призначення Бена Воллеса на посаду генсека НАТО. Міністр оборони Британії популярний у США завдяки своєму центральному значенню в створенні міжнародної коаліції підтримки України та збільшенні витрат Королівства на оборону.

Також 4 червня помічник американського лідера з нацбезпеки Джейк Салліван розповів, чого чекати від контрнаступу ЗСУ. Він вважає, що основне завдання ЗСУ на сьогодні — досягти максимально можливого прогресу на полі бою.