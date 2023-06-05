Великобритания и Дания подтолкнут Байдена к "коалиции истребителей" на этой неделе, — СМИ

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что страны сосредоточатся на том, чтобы обеспечить Украине безопасность в долгосрочной перспективе.

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Уже на этой неделе премьер-министры Великобритании Риши Сунак и Дании Метте Фредериксен встретятся с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить дальнейшие шаги по предоставлению Украине истребителей F-16. Об этом пишет издание Kyiv Post.

Сообщается, что Великобритания и Дания Великобритании сыграли центральную роль в создании "Коалиции истребителей" F-16 для Украины. На данный момент в коалиции состоят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, США и Португалия.

Издание пишет, что Байден встретится с Фредериксен 5 июня, а с Риши Сунаком в 8 июня.

Как заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, политики сосредоточатся на обсуждении долгосрочной безопасности Украины.

"И именно здесь F-16 действительно вступают в эту дискуссию", — сказал он.

По словам журналистов, Фредериксен до полномасштабного вторжения России в Украину была малоизвестна за пределами своей страны. Однако после 24 февраля 2022 года она несколько раз посещала Украину. Вместе с Риши Сунаком она стала ярой сторонницей военной поддержки Украины.

Кроме того, как сообщается, Фредериксен предприняла огромные шаги в улучшении репутации Дании с точки зрения расходов на оборону. Предполагается, что она хочет укрепить позиции Дании в НАТО и за пределами Альянса.

Также в материале сказано, что расширение международного авторитета Фредериксен таково, что ее всерьез рассматривают в качестве кандидата на замену Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Есть предположения, что визит в Вашингтон может послужить для Фредериксен прослушиванием, чтобы получить одобрение от США, если она все-таки выдвинет кандидатуру на пост генсека Североатлантического Альянса.

Отметим, что ранее СМИ писали, что Байден и Сунак обсудят вероятное назначение Бена Уоллеса на должность генсека НАТО. Министр обороны Британии популярен в США благодаря своему центральному значению в создании международной коалиции поддержки Украины и увеличении расходов Королевства на оборону.

Также 4 июня помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, чего ждать от контрнаступления ВСУ. Он считает, что основная задача ВСУ на сегодня — достичь максимально возможного прогресса на поле боя.