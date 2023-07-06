"Опасно и непрофессионально": истребители ВС РФ атаковали американские MQ-9 в Сирии (видео)

Российские армейцы сбрасывали перед беспилотниками США парашютные ракеты и включали форсаж. В американских ВВС призвали РФ прекратить "безрассудное поведение", которое несет угрозу для военных сил обеих стран.

Российские самолеты пытались сбить американские беспилотники MQ-9 Reaper над Сирией. Об этом 5 июля сообщили в Центре воздушных сил США, цитируя командующего воздушным компонентом объединенных сил генерал-лейтенанта Алекса Гринкевича.

"Сегодня примерно в 10:40 российский военный самолет действовал опасно и непрофессионально во время взаимодействия с самолетом США в Сирии", — сказал он.

В публикации говорится, что три MQ-9 выполняли миссию против целей ИГИЛ. Три российских истребителя начали преследовать беспилотники и сбросили несколько парашютных ракет перед ними. В воздушных силах США отметили, что из-за этого их БПЛА были вынуждены выполнять маневры уклонения.

"Кроме того, один российский пилот расположил свой самолет перед MQ-9 и включил форсаж, тем самым уменьшив способность оператора безопасно управлять беспилотником", — добавил Гринкевич.

Видео атаки сил РФ над Сирией

В ВВС США считают эти действия непрофессиональными и опасными. Генерал-лейтенант подчеркнул, что такие решения ВС РФ в Сирии угрожают безопасности не только американских сил, но и российских.

"Мы призываем российские силы в Сирии прекратить такое безрассудное поведение и придерживаться стандартов поведения, которые ожидаются от профессиональных военно-воздушных сил, чтобы мы могли снова сосредоточиться на долговременном поражении ИГИЛ", — заявил командующий воздушным компонентом объединенных сил.

Напомним, 14 марта российский самолет Су-27 сбросил топливо перед американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Это привело к падению БПЛА.

Позже, 16 марта, американские военные обнародовали видео атаки вражеского истребителя на беспилотник.