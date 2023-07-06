Лукашенко заявил, что Путин не собирается "мочить" Пригожина, но "всякое в жизни бывает"

Александр Лукашенко заверил, что глава ЧВК "Вагнер" находится на свободе, а его бойцы стремятся и дальше работать на благо России. Реакция президента Владимира Путина на мятеж, со слов лидера Беларуси, со временем стала мягче.

Президент РФ Владимир Путин не будет ликвидировать главу российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после военного мятежа на территории страны-агрессорки. Об этом во время встречи с журналистами 6 июля заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, как передал корреспондент "БЕЛТА".

"Я не все знаю и знать не хочу, что касается взаимоотношений Путина и Пригожина. Но надо понимать, что Путин Пригожина знает гораздо лучше, чем я", — сказал политик.

Лидер Беларуси отметил, что Путин и Пригожин знакомы еще со времен, когда жили и работали в Санкт-Петербурге. По его словам, отношения мужчин были "очень хорошие".

"Пригожин находится, я знаю абсолютно точно, на свободе", — подчеркнул Лукашенко.

Он сообщил, что неоднократно общался с Пригожиным относительно дальнейших действий вражеской ЧВК. Экс-мятежник говорил, что наемники будут работать на благо РФ и выполнять свой долг "до конца". Бойцы планируют заключить соответствующие договоренности с органами власти.

"Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой вредный и злопамятный, что его завтра "замочат" где-то… Нет, этого не будет", — заявил белорусский политик.

Лукашенко призвал не сводить внутренний конфликт в России к одной личности — Пригожину. Он напомнил, что в составе ЧВК "Вагнер" были "герои РФ", награжденные орденами и медалями. Лидер подчеркнул, что награды они получали за то, что "по-настоящему" воевали.

"Поэтому загубить такое подразделение, я считаю, было бы неправильно", — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, первой реакцией Путина на мятеж, организованный Пригожиным, были обвинения бойцов в предательстве. Однако со временем, по мнению лидера Беларуси, отношение президента России стало менее эмоциональным.

"Я думаю, что со временем она (реакция Путина, — ред.), может, и не изменилась, оценки, возможно, не изменились, но стали намного мягче. И одно дело высказать на весь мир, а другое дело, что у тебя внутри", — отметил Лукашенко.

Напомним, 4 июля Евгения Пригожина видели в Санкт-Петербурге. Глава ЧВК "Вагнер" появился в управлении ФСБ РФ, чтобы забрать свое оружие.

5 июля в СМИ опубликовали фото с проведенных в особняке и офисе Евгения Пригожина обысков. Кроме оружия и слитков золота руководитель "вагнеровцев" имел "личную комнату для молитв" и вертолетную площадку.