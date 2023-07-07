"Западные сатанисты": мужчина в рясе с крестом бросался под колеса кортежа Зеленского (видео)

Протестующий в Болгарии выбежал на дорогу перед машинами из кортежа с криками об анафеме и фашистах. Оказалось, что он лишь притворяется иподиаконом и не впервые протестует против Украины.

Мужчина, одетый в рясу и с крестом в руках, устроил акцию на дороге в Софии. Он выбежал на проезжую часть перед машинами из кортежа президента Украины Владимира Зеленского, который приезжал с визитом в Болгарию. Деталями инцидента 11 июля поделились в местном СМИ "Телеграф".

"Священник" кричал "анафема, Зеленский, фашистская Украина, западные сатанисты" и размахивал крестом перед машинами. Приблизиться к машинам президента ему не удалось, ведь на месте были правоохранители. Они схватили мужчину и оттащили от проезжей части, а кортеж на большой скорости проехал мимо.

По данным болгарского медиа, протестующего зовут Атанас Стефанов, и он лишь выдает себя за иподиакона. Ранее он уже устраивал акцию против представителей власти.

"Так же бросался на политиков, которые выходили из лимузинов, но тоже был задержан полицией", — проинформировали журналисты.

"Священник" Атанас Стефанов не впервые выступает против Украины

Корреспондент "Главком" также подтвердил, что Стефанов наряжается в рясу и представляется иподиаконом, то есть помощником церкви. На самом же деле он — бывший кандидат в депутаты от пророссийской партии "Мир".

Кроме того, Стефанов — постоянный участник пророссийских акций "Марш за мир и суверенитет" и "Бессмертный полк". В марте, по данным СМИ, мужчина снял флаг Украины с балкона Софиевской мэрии и бросил его на землю со словами "вон, украинские фашисты".

Напомним, 6 июля президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Софию, столицу Болгарии. Там он встретился с главой МИД Марией Габриэль. По его словам, одной из тем для обсуждения с представителями болгарских властей была военная поддержка Украины.

Во время визита у Зеленского произошел эмоциональный диалог с коллегой Руменом Радевым. Президент Болгарии отстаивал, что оружие не поможет решить конфликт с РФ, на что Зеленский предложил ему отдать территории своей страны Владимиру Путину.