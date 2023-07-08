"Отправился в отпуск": Рамзан Кадыров посреди войны оставил пост главы Чечни

На время его отсутствия исполнять обязанности главы Республики будет глава Кабмина региона Муслим Хучиев.

Рамзан Кадыров в разгар войны и через несколько недель после неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным, на "подавление" которого в городе Ростов-на-Дону подразделение "Ахмат" так и не доехало, отправился в отпуск. Такая информация появилась в росСМИ со ссылкой на сайт главы и правительства Чеченской республики.

"С 3 июля 2023 года убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск. Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики", — говорится в документе.

Впрочем, росСМИ отмечают, что в соцсетях Кадырова продолжают публиковаться посты, а сообщений об отпуске нет. 8 июля он, например, поздравил всех с днем семьи.

До этого глава Чеченской Республики был в отпуске в январе 2023 года, тогда его замещал председатель регионального правительства Хучиев.

Напомним, Рамзан Кадыров отреагировал на восстание Евгения Пригожина с ЧВК "Вагнер" почти через сутки после начавшегося мятежа. Он опубликовал сообщение в соцсетях, в котором назвал действия Пригожина "ножом в спину" и заявил, что готов жестко ответить. Однако бойцы подразделения "Ахмат", которых якобы направили для подавления мятежа, так и не смогли доехать до Ростова.

Фокус ранее писал о том, что правительство Чеченской Республики Ичкерия, находясь в изгнании, хочет создать спецтрибунал в отношении действующего главы Чечни Рамзана Кадырова и подразделения "Ахмат", бойцы которого совершили преступления против человечества на территории Украины. Идеология, которую исповедует спецподразделение "Ахмат", по мнению правительства Ичкерии, дает основания считать его религиозной экстремистской сектой, представляющей угрозу для народов Кавказа, Европы и Украины.