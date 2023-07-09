Опасный тренд в TikTok: в полиции предупредили, что уже четверо сломали себе шеи (видео)

В соцсетях набрал популярности вызов, который заключается в прыжке с лодки во время движения. Правоохранители предостерегают не повторять трюк, который убил мужчину на глазах у собственных детей.

В TikTok стал вирусным новый тренд — прыгать с лодки на скорости. Он унес жизни уже четырех человек. Об опасности написали 9 июля в Mirror.

В феврале в штате Алабама произошла трагедия. Мужчина решил повторить трюк с видео в интернете и прыгнул с лодки во время отдыха с семьей. Он погиб на глазах у собственных детей.

Власти в США предостерегают людей от участия в популярном "вызове", в результате которого погибли уже по меньшей мере четыре человека. Правоохранители призывают не подвергать себя опасности, повторяя прыжки с лодок, увиденные в TikTok.

"За последние шесть месяцев эта тенденция привела к тому, что многие люди сломали себе шеи, когда на скорости врезались в воду, и утонули, предупредили власти", — говорится в публикации.

Капитан спасательного отряда Джим Деннис заявил, что по меньшей мере четырех случаев утопления за последние полгода было легко избежать. Погибшие, по его словам, снимали видео для соцсетей.

"Поиск #boatjumping в популярной платформе приводит к многочисленным видео людей, которые прыгают со скоростных лодок. Хотя этот тренд существует уже несколько лет, он стал опасно популярным с начала 2023 года", — объяснили в медиа.

Капитан Деннис отметил, что смерть жертв тренда наступает мгновенно. Он предположил, что к трагическим последствиям приводит желание "похвастаться перед друзьями" в соцсетях.

Спасатель объяснил, что прыжок в воду с лодки на скорости можно сравнить с прыжком в бетон. По его словам, человек может легко погибнуть или остаться парализованным на всю жизнь из-за того, что его голова и шея незащищены.

Американские правоохранители подчеркнули, что просмотры не стоят жизни. В то же время журналисты проинформировали, что теперь предупреждение видят и пользователи TikTok на платформе. Часть видео, подписанных #boatjumping, теперь содержат дополнительную надпись о вероятном травмировании из-за повторения снятого трюка.

Предупреждение от TikTok под видео с вызовом Фото: Скриншот

Напомним, утром 9 июля в городе Кливленд произошла массовая стрельба. По данным полиции, пострадали по меньшей мере девять человек.

Ученые обнаружили в Новой Зеландии два окаменелых черепа древних пингвинов. Благодаря этому открытию ученые предположили, что три миллиона лет назад на Земле жили еще меньшие пингвины, чем существуют сейчас.