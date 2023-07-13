Неприятный сюрприз: Макрон получил посылку с отрубленным пальцем, — СМИ

По словам журналистов, личность человека, которому принадлежит палец, установлена.

По адресу Елисейского дворца в Париже, где располагается резиденция президента Франции Эмманюэля Макрона, доставили посылку, в которой находился отрубленный человеческий палец. Об этом 13 июля сообщило французское издание Current Values со ссылкой на собственные источники.

В ночь на 10 июля, по информации, полученной от источников, близких к журналистам, корреспондентская служба Елисейского дворца сообщила о получении письма, в котором находился отрубленный человеческий палец.

Согласно информации, палец был обнаружен в письме, помещенном в холодильник. Была установлена личность человека, которому принадлежит этот палец.

"Это немедленно инициировало соответствующую процедуру для случаев бедствия, чтобы о данном человеке могли позаботиться компетентные службы и провести соответствующее медицинское наблюдение", — заявил собеседник издания.

Елисейский дворец отказался от официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, что в конце июня во Франции начались массовые беспорядки из-за смерти подростка по имени Ноэль. Он был застрелен полицейскими, когда пытался удрать от них на машине.

Уже 1 июля стало известно, что полиция задержала 1300 человек. Глава государства Эмманюэль Макрон был вынужден отложить запланированный визит в Германию, чтобы урегулировать ситуацию.

4 июля ущерб от беспорядков оценили в 1 миллиард евро. По словам председателя союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье, в ходе беспорядков было полностью разграблено более 200 магазинов, уничтожено 300 банковских отделений, а также пострадало 250 табачных лавок.