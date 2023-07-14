Будут обсуждать Украину: в ЮАР хотят, чтобы Путин не ехал на саммит БРИКС, — Bloomberg

По информации журналистов, президент ЮАР Рамафоса поговорил с украинским коллегой Зеленским. Переговоры были сосредоточены в первую очередь на детях, которых Россия должна вернуть на Родину.

Россия отказала президенту ЮАР Сирилу Рамафосе в том, чтобы российскую делегацию возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров, а не президент Владимир Путин во время саммита БРИКС в августе. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам вице-президента ЮАР Пол Машатиле, Индия и Бразилия отвергли второй вариант переноса саммита в Китай, в то время как против предложения провести мероприятие виртуально выступили все четыре страны.

"Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем кого-то пригласить, а потом арестовать. Вы можете понять нашу дилемму. Мы были бы счастливы, если бы он (Владимир Путин, — ред.) не приехал", — сказал Машатиле.

Как заявил сам Сирил Рамафоса, главы государств БРИКС обсудят вторжение России в Украину во время саммита. 13 июля Рамафоса поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить усилия африканских лидеров по содействию прекращению боевых действий.

По словам лидера ЮАР, переговоры были сосредоточены в первую очередь на детях, которых Россия должна вернуть на Родину к родителям и родственникам.

Издание напомнило, что лидеры БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — должны провести саммит 22-24 августа в Йоханнесбурге.

Отметим, что российские журналисты 13 июля сообщили, что Путин может не полететь в ЮАР на саммит БРИКС. Так, глава Кремля чувствует неуверенность из-за неудач на фронте в Украине, военного мятежа Евгения Пригожина и ордера на арест от МУС.

Однако уже 13 июля президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса намекнул, что Путин, невзирая на ордер МУС, будет лично присутствовать на саммите БРИКС.

17 марта сообщалось, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Кроме главы Кремля суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.