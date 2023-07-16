В порту устроили забой китов: Ambassador извинилась перед туристами за неудачный круиз (фото)

Прибытие судна Ambassador Cruise Line совпало с пиком охоты на китов в районе порта города в Торсхавн, что на Фарерских островах. В компании осудили коммерческий китобойный промысел.

Компания Ambassador Cruise Line принесла извинения клиентам за то, что они оказались свидетелями охоты на китов на Фарерских островах, когда туристическое судно находилось поблизости. В Twitter опубликовано соответствующее сообщение.

В организации заявили, что послание на десятки китов совпало с круизом. Представители Ambassador Cruise Line выступили против такой практики.

"Мы вполне осознаем, что стать свидетелями этого местного события было бы неприятно для большинства гостей на борту", — говорится в сообщении.

Генеральный директор посла Кристиан Верхоуниг подтвердил обязательства компании по защите китов и дельфинов. Он подчеркнул усилия "научить наших гостей и экипаж не покупать и не есть мясо китов и дельфинов", чтобы избежать содействия продолжению коммерческого китобойного промысла во всем мире.

Убийства китов на Фарерских островах

На Фарерских островах 12 июля в одном из портов местные жители устроили охоту на китов и дельфинов. Туристы стали свидетелями резни. Прибытие судна Ambition совпало с кульминацией охоты на более 40 китов в районе порта города Торсхавн, что на Фарерских островах. Всего в тот день было поймано и убито 78 морских гигантов. Китобойный промысел является очень важным для этого региона.

Фото: Mayk Wendt/Facebook

Общество Blue Planet, которое отслеживало охоту и общее количество убийств, заявило, что общее количество охоты 9 июля этого года достигло 650, и они призвали Европейский Союз и Великобританию "занять позицию против этих неприемлемых пыток и издевательств над животными".

Напомним, в конце июня киты-убийцы окружили и атаковали яхту во время гонок. Косатки кружили вокруг судна, а затем набросились на него. Моряки пытались отпугнуть животных, стуча по корпусу, но это только разозлило китов.