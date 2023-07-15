Вода стала красного цвета: 78 китов погибли на глазах у пассажиров круизного лайнера

Прибытие судна Ambition совпало с кульминацией охоты на 40 с лишним китов в районе порта в Торсхавн, что на Фарерских островах. Всего в тот день было поймано и убито 78 морских гигантов. Китобойный промысел является очень важным для этого региона.

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Круизная компания Ambassador Cruise Lines принесла извинения более чем 1000 своим пассажирам после того, как одно из ее судов прибыло в порт в разгар охоты на китов, в ходе которой были убиты десятки морских млекопитающих. Об этом пишет ABC News.

Представители туристической организации подтвердили, что прибытие их судна Ambition в Торсхавн на Фарерских островах, расположенных между Шотландией, Исландией и Норвегией в Северной Атлантике, "совпало с кульминацией охоты на 40 с лишним китов в районе порта". Всего в тот день было поймано и убито 78 морских гигантов.

"Мы были невероятно разочарованы тем, что эта охота произошла в то время, когда наше судно находилось в порту. Мы категорически возражаем против этой устаревшей практики и с 2021 года совместно с нашим партнером, благотворительной организацией ORCA, занимающейся изучением и защитой китов, дельфинов и морских свиней в водах Великобритании и Европы, добиваемся изменений", — заявил представитель компании после прибытия своего судна в порт Торсхавн, расположенный в южной части главного острова.

Однако правительство Фарерских островов уже несколько лет четко выражает свою позицию в отношении охоты на китов.

"Как и на протяжении многих веков, китобойный промысел продолжается на Фарерских островах и сегодня. Фарерцы употребляют в пищу мясо и ворвань кита-лоцмана с тех пор, как они впервые заселили острова более тысячелетия назад. Сегодня, как и в прошлые времена, промысел китов — это общественная деятельность, открытая для всех, хорошо организованная на уровне общин и регулируемая национальными законами"., — говорится в заявлении правительства острова, население которого составляет около 53 тыс. человек, объясняющем ценности китобойного промысла.

В 2023 году на Фарерских островах было зарегистрировано 646 убийств китов Фото: Mayk Wendt/Facebook

В своих извинениях Ambassador заявила, что устойчивое развитие является одной из "основных ценностей" круизной линии и что компания полностью осознает, что "наблюдение за этим местным событием было бы неприятным для большинства гостей на борту. В связи с этим мы хотели бы принести им искренние извинения за причиненное беспокойство".

Однако правительство Фарерских островов заявило, что охота является частью усилий острова по обеспечению устойчивого развития их общества. Только в 2023 году на Фарерских островах было зарегистрировано 646 убийств китов, включая 78 в воскресенье, когда прибыло судно Ambition.

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Также стало известно, что вскрытие огромного мертвого кита остановили из-за возможного взрыва трупа. Эксперты отказались проводить процедуру 19-метрового кита, когда услышали булькающие звуки внутри мертвого тела.