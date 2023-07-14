"Он защитил меня": гигантский кит спас женщину от смертоносной акулы (фото)

Нэн Хаузер исследовала потрясающее побережье у пляжа Мури на островах Кука, когда столкнулась с двумя опасными подводными обитателями.

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69-летняя Нэн Хаузер, медсестра, ставшая морским биологом и экспертом по китам, вспоминает момент, когда в сентябре 2017 года горбатый кит спас ее от кружащей рядом смертоносной тигровой акулы. Об этом пишет GB News.

Женщина занималась снорклингом в водах рядом с островом Раротонга на островах Кука, когда она попала в поле зрения опасного морского хищника. Хаузер рассказала о жуткой ситуации в программе "Спасение от акулы" в рамках ежегодной Недели акул National Geographic.

"Она быстро движется и приближается ко мне. Я знаю, и кит знает, что это серьезная ситуация. Я хотела выбраться из воды. Я вдруг поняла, что акула приближается. Прямо подо мной", — вспоминает морской биолог.

Когда Хаузер барахталась в воде и отчаянно пыталась вернуться к лодке, проплывавший рядом кит решил вмешаться. Женщина вспоминает, как он положил ее "прямо на морду" и одним движением "подтолкнул" ее обратно к лодке.

Кит положил женщину "прямо на морду" и одним движением "подтолкнул" ее обратно к лодке Фото: National Geographic

После того как тигровая акула отступила, а Хаузер вернулась к лодке, ее вытащили из воды и доставили в безопасное место.

"Я смотрю, а он рядом со мной. Он защитил меня. Я заплакала", — добавила женщина.

Сноркелинг — вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и обычно с ластами. Также в холодной воде может быть надет гидрокостюм. Использование этого снаряжения позволяет пловцу наблюдать за подводными красотами в течение длительного времени при минимальных усилиях.

Ранее Фокус сообщал, что дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона. Майкл Настасио занимался их поисками 12 лет. Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.

Также стало известно, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.