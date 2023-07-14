"Він захистив мене": гігантський кит врятував жінку від смертоносної акули (фото)

Нен Гаузер досліджувала приголомшливе узбережжя біля пляжу Мурі на островах Кука, коли зіткнулася з двома небезпечними підводними мешканцями.

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69-річна Нен Гаузер, медсестра, яка стала морською біологинею та експертою з китів, згадує момент, коли у вересні 2017 року горбатий кит врятував її від смертоносної тигрової акули, що кружляла поруч. Про це пише GB News.

Жінка займалася снорклінгом у водах поруч з островом Раротонга на островах Кука, коли вона потрапила в поле зору небезпечного морського хижака. Гаузер розповіла про моторошну ситуацію в програмі "Порятунок від акули" в межах щорічного Тижня акул National Geographic.

"Вона швидко рухається і наближається до мене. Я знаю, і кит знає, що це серйозна ситуація. Я хотіла вибратися з води. Я раптом зрозуміла, що акула наближається. Прямо піді мною", — згадує морська біологиня.

Коли Гаузер борсалася у воді та відчайдушно намагалася повернутися до човна, кит, що пропливав поруч, вирішив втрутитися. Жінка згадує, як він поклав її "прямо на морду" і одним рухом "підштовхнув" її назад до човна.

Кит поклав жінку "прямо на морду" і одним рухом "підштовхнув" її назад до човна Фото: ice

Після того як тигрова акула відступила, а Гаузер повернулася до човна, її витягли з води та доставили в безпечне місце.

"Я дивлюся, а він поруч зі мною. Він захистив мене. Я заплакала", — додала жінка.

Сноркелінг — вид плавання під поверхнею води з маскою та дихальною трубкою і зазвичай з ластами. Також у холодній воді може бути надітий гідрокостюм. Використання цього спорядження дає змогу плавцю спостерігати за підводною красою протягом тривалого часу за мінімальних зусиль.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їх пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води і вхопила їхню здобич.