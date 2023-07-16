На Ибице экоактивисты испортили яхту наследницы Walmart за 280 млн евро (фото, видео)

Представители движения Futuro Vegetal ("Овощное будущее") облили краской 400-метровое судно. Затем они подняли плакат со слоганом: "Вы потребляете страдания других".

16 июля на Ибице эко-активисты совершили нападение на суперяхту Kaos, принадлежащую наследнице компании супермаркетов Walmart Нэнси Уолтон Лори. Ее стоимость оценивается в 280 млн евро. Баллончиками с краской они добавили к дизайну плавсредства немного красного и черного. Об этом сообщает The Daily Mail.

Активисты-веганы из организации Futuro Vegetal ("Овощное будущее") облили краской 110-метровое судно. Затем они подняли плакат со слоганом: "Вы потребляете страдания других".

Яхта Нэнси Уолтон Лор

В своих соцсетях активисты из Futuro Vegetal написали, что "единственная причина, по которой мы сохраняем экономическую систему, ведущую нас к экосоциальному коллапсу, в том, чтобы поддерживать привилегии небольшого привилегированного класса".

Сюжет активистов из Futuro Vegetal в YouTube

Суперяхта находится в собственности наследницы империи супермаркетов Walmart Нэнси Уолтон Лори. Она дочь соучредителя компании Джеймса "Бада" Уолтона. Индекс миллиардеров Bloomberg оценивает ее состояние в 7,77 млрд долларов.

Яхта стояла на причале порта Ибицы около пяти дней, активисты устроили перформанс, когда экипаж собирался покинуть причал. По сведениям полиции, задержаны двое участников протеста.

Несколькими днями ранее испанская группа проделала аналогичный трюк на Ибице, когда эко-фанаты облили краской частный самолет.

Суперяхта Kaos

Суперяхта Нэнси Уолтон оценивается в 280 млн евро. В ее 16 каютах может находиться 31 гость, и еще 45 человек из экипажа — в 24 каютах. Длина плавсредства — 110 метров. Над дизайном работал Игорь Лобанов.

Суперяхта Kaos Суперяхта Kaos Суперяхта Kaos

Напомним, что Германия нашла новые улики, связанные с подрывом "Северных потоков". Результаты немецкого расследования указывают на то, что обученные водолазы могли прикрепить взрывчатку в местах повреждения газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Также сообщалось, что стюардесса рассказала, почему не стала бы работать на российской яхте за $797 млн. Яхта Dilbar считается шестой крупнейшей яхтой в мире. На ее борту — 96 представители персонала, а стоит плавсредство порядка 800 млн долларов.