Подозрительная яхта: Германия нашла новые улики, связанные с подрывом "Северных потоков"

По данным немецкого расследования, обученные водолазы могли прикрепить взрывчатку в местах повреждения газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

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Германия обнаружила следы подводных взрывчатых веществ в образцах, взятых с яхты, которая, как подозревает Берлин, "могла использоваться для транспортировки взрывчатых веществ" для подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Об этом сообщили немецкие власти Совету Безопасности ООН в совместном с Швецией и Данией письме, передает Reuters.

В сентябре 2022 года на территории Германии, Швеции и Дании на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", соединяющих Россию и Германию по дну Балтийского моря, произошла серия необъяснимых взрывов.

"Есть подозрение, что яхта, о которой идет речь, возможно, использовалась для транспортировки взрывчатых веществ, которые взорвались на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". <…> Согласно экспертным оценкам, не исключено, что обученные водолазы могли прикрепить взрывчатку в местах повреждения газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые проложены по морскому дну на глубине около 70-80 м", — говорится в письме о расследовании Германии.

Примечательно, что Москва заявила, что за взрывами стоит Запад. Западные правительства отрицают свою причастность.

В марте России не удалось добиться от Совета Безопасности ООН запроса о проведении независимого расследования взрывов в Северном потоке.

"На данный момент невозможно достоверно установить личности преступников и их мотивы, особенно в отношении вопроса о том, были ли причастны государственные деятели", — говорится в письме о расследовании Германии.

Отметим, что ранее в мае СМИ сообщали, что корабли ВМФ РФ находились вблизи "Северных потоков" накануне взрывов. Судно "Сибиряков" Балтийского флота РФ, занимающееся проведением подводных операций, находилось в районе расположения "Северных потоков" накануне взрывов.

Однако немецкие журналисты заявили, что в Германии следователи ищут следы в Украине подрыва газопровода. Следователи якобы установили, что поддельные документы, которые использовали для аренды потенциальной яхты-перевозчика взрывчатого вещества, могут привести к заказчикам, которые были в Украине.