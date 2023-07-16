Третий раз за месяц: немецкий подросток поцарапал стену Колизея (видео)

Парень начал царапать стену на первом этаже памятника, испортив часть кирпича. Его творчеству помешали правоохранители, которых вызвал персонал Колизея.

Римский Колизей, который является одной из самых популярных достопримечательностей в мире, в последнее время притягивает к себе недобросовестных туристов, желающих оставить свой след в истории, но стабильно вляпывающихся в неприятности. Так, 17-летний студент из Германии, решивший нацарапать на древних кирпичах амфитеатра Флавиев что-то памятное, был задержан карабинерами командования Пьяцца Венеция, сообщает La Republica.

По информации издания, подросток поцарапал стену на первом этаже памятника, испортив часть кирпича. Карабинеры вмешались по просьбе надзорного персонала "Археологического парка Колизея", осудив и наложив административные санкции на туриста, пойманного и остановленного во время вандализма в амфитеатре.

Буквально за два дня до этого инцидента 17-летняя швейцарка выгравировала свои инициалы на руинах Колизея. Ее "творчеству" помешал гид. В ответ она пожала плечами, улыбнулась и ушла, а ее семья заявила, что девушка молода и" что в этом плохого".

Чуть менее месяца назад мир облетела история 27-летнего британского туриста Ивана Димитрова, также известного под именем Иван Хокинс. Он со своей 33-летней подруга Хейли Брейси из британского Бристоля были в трехдневном туре по Европе. Во время экскурсии в Колизей он написал на руинах Ivan+Haley 23. Об этом написали даже Guardian и New York Times. После того как ситуация получила огласку, он написал письмо мэру Рима с извинениями.

"Я не знал, что это известный памятник, извините", – говорилось в объяснении.

Ему грозит срок от двух до пяти лет и штраф в 15 000 евро.

Ранее Фокус писал, что в 2022 году полиция задержала австралийца, который на мопеде гонял по развалинам Помпей.