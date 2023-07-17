"Этого я и хотел": художник из Италии отреагировал на критику своего мурала в Мариуполе

Уличный итальянский художник Джорит Чиро Черулло обвинил журналистов в том, что они "8 лет игнорировали народ Донбасса", повторив тезисы российской пропаганды.

Художник из Италии Джорит Чиро Черулло, нарисовавший во временно оккупированному Мариуполе мурал на многоэтажке, прокомментировал критические высказывания в свою сторону. Соответствующий пост он написал на своей станице в Intagram 16 июля.

Черулло заявил, что на создание мурала в Мариуполе его якобы вдохновила девочка по имени Настя. По его словам, лицо ребенка передает "страдания детей Донбасса, которые росли 8 лет под бомбами Киева".

Итальянский художник заявил, что журналисты, "8 лет игнорировали народ Донбасса", а теперь критикуют его творчество. Он также признал, что некоторые элементы взял из снимка австралийского фотографа.

"Но в любом случае я люблю вас и благодарю вас, потому что благодаря вам вся Италия говорит о Донбассе, а это именно этого я и хотел", — заключил Черулло.

Мурал Черулло в Мариуполе: что известно

Джорит Чиро Черулло нарисовал мурал с изображением девочки на территории оккупированного Мариуполя. При этом он не уточнил, как попал в захваченный россиянами город.

Художник утверждает, что Украина с 2014 года якобы контролируется США, а Луганск и Донецк якобы 8 лет боролись за "самоопределение". Сам он считает, что что Италия должна выйти из НАТО и отказаться размещать на своей территории ядерное оружие союзников.

Позже австралийский фотограф Хелен Уиттл заявила, что Черулло использовал в создании мурала фотографию ее авторства, сделанную в 2018 году. Она отметила, что не давала разрешения на использование снимка.

"Мои мысли и мнение никоим образом не совпадают с мнением художника", — заявила Уиттл.

Фото австралийской девочки было использовано для создания мурала в Мариуполе

Напомним, что в декабре прошлого года российские оккупанты уничтожили символический мурал "Милана" в Мариуполе. Вместо девочки с игрушечным медвежонком на доме появилась надпись: "Санкт-Петербург Мариуполю".