"Тепловой шторм Харон": жителей Европы предупредили о температуре до +43 градусов

Метеорологические службы просят жителей Средиземноморья избегать употребления алкогольных и кофеиносодержащих напитков. Высокая температура наблюдается в Испании, Италии, Франции, Хорватии и Греции.

Завтра, 18 июля, на испанском курортном острове Мальорка температура поднимется до 43 градусов по Цельсию. В целом ожидается один из самых жарких дней ​​в году. Метеорологическая служба Испании объявила красный уровень опасности, предупредив о "чрезвычайном риске" для здоровья, в особенности для пожилых, младенцев и людей с имеющимися заболеваниями. Об этом сообщает The Sun.

Туристов и местных жителей попросили стараться не допустить обезвоживания и оставаться в тени, т.к. "тепловой шторм" Харон обрушился на курорты Средиземноморья.

Отдыхающих просят избегать употребления алкогольных и кофеиносодержащих напитков. Высокая температура наблюдается в Испании, Италии, Франции, Хорватии и Греции.

Климатологи объявили 2023 год годом "Эль-Ниньо" — природного явления, которое происходит циклично и вызывает колебания климата по всему миру.

Погода в странах Средиземноморья

Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что повышение температуры ожидается в глобальных масштабах, а эффект, вероятно, сохранится до конца года.

Региональные чиновники напоминают жителям о необходимости избегать обезвоживания и больше находиться в тени.

В 16 городах Италии, в том числе и Риме, объявлены предупреждения о высокой температуре.

Красный уровень опасности — свидетельство того, что температура воздуха представляет риск для всего населения, а не только уязвимых групп, таких как пожилые люди и маленькие дети.

На минувшей неделе в Италии от удушающей жары погибли по меньшей мере три человека.

Напомним, что в Европу пришла "церберская жара", которая бьет температурные рекорды.

Также сообщалось, что синоптики рассказали, когда ждать пика температуры в Украине. В ближайшие пять дней будет не выше +32 градусов по Цельсию.