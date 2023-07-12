Грозы и жара: синоптики ответили, когда ожидать пик температуры в Украине (карта)
Температура в ближайшие пять дней будет подниматься не выше +32 градусов по Цельсию. В пятницу по всей стране ожидаются дожди с грозой.
Ближайшие пять дней будут жаркими несмотря на дожди. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный Украинским гидрометеорологическим центром.
По данным синоптиков, 13 июля на западе страны ожидаются дожди и грозы, а также температура до +27°C. В других регионах будет переменная облачность, но без осадков. Температура на юге и в центральных областях будет достигать +30-32°C, на севере и востоке — +26-29°C.
На следующий день, 14 июля, дожди и грозы стоит ожидать по всей стране. Максимальная температура будет на юге страны — до +31°C. В других регионах, по данным синоптиков, не будет подниматься выше +27°C.
15 июля кратковременные дожди грозят лишь восточным регионам, там температура будет колебаться от +24°C до +29°C. Примерно такая же температура будет и в других областях, однако без осадков — только с переменной облачностью. Жарче всего будет в Ужгороде, там обещают +31°C.
В воскресенье, 16 июля, по всей стране прогнозируют небольшую облачность без осадков. Температура может подняться до +30-31°C во всех регионах. Горячее всего будет на юге, там ожидают до +32°C, а прохладнее всего — в самых восточных областях, там температура будет достигать не выше +26°C.
Пик жары ожидается 17 июля, то есть в начале следующей недели. Почти по всей стране температура поднимется до +30-32°C, только в самых восточных регионах будет сохраняться +27-28°C. Жарче всего будет в Херсоне, Одессе, Николаеве, Первомайске и Запорожье. На востоке ожидается переменная облачность без осадков, в остальных частях страны облачность будет небольшой.
Напомним, по данным Всемирной метеорологической организации мир уже пережил самую жаркую неделю за всю историю наблюдений.
11 июля в восьми крупных городах Италии был объявлен красный уровень опасности из-за сильной жары.