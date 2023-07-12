Грози та спека: синоптики відповіли, коли очікувати пік температури в Україні (мапа)

Температура у найближчі п’ять днів підійматиметься не вище +32 градусів за Цельсієм. У п’ятницю по всій країні очікують дощі з грозою.

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Найближчі п’ять днів будуть спекотними попри дощі. Про це свідчить прогноз, опублікований Українським гідрометеорологічним центром.

За даними синоптиків, 13 липня на заході країни очікуються дощі та грози, а також температура до +27°C. В Інших регіонах буде мінлива хмарність, але без опадів. Температура на півдні та в центральних областях сягатиме +30-32°C, на півночі та сході — +26-29°C.

Прогноз погоди на 13 липня Фото: скріншот

Наступного дня, 14 липня, дощі та грози варто очікувати по всій країні. Максимальна температура буде на півдні країни — до +31°C. В інших регіонах, за даними синоптиків, не підійматиметься вище +27°C.

Прогноз погоди на 14 липня Фото: скріншот

15 липня короткочасні дощі загрожують лише східним регіонам, там температура коливатиметься від +24°C до +29°C. Приблизно така ж температура буде і в інших областях, однак без опадів — лише з мінливою хмарністю. Найспекотніше буде в Ужгороді, там обіцяють +31°C.

Прогноз погоди на 15 липня Фото: скріншот

У неділю, 16 липня, по всій країні прогнозують невелику хмарність без опадів. Температура може піднятися до +30-31°C в усіх регіонах. Найгарячіше буде на півдні, там очікують до +32°C, а найпрохолодніше — у найбільш східних областях, там температура сягатиме не вище +26°C.

Прогноз погоди на 16 липня Фото: скріншот

Пік спеки очікується 17 липня, тобто на початку наступного тижня. Майже по всій країні температура підніметься до +30-32°C, лише в найсхідніших регіонах зберігатиметься +27-28°C. Найспекотніше буде в Херсоні, Одесі, Миколаєві, Первомайську та Запоріжжі. На сході очікується мінлива хмарність без опадів, в інших частинах країни хмарність буде невеликою.

Прогноз погоди на 17 липня Фото: скріншот

Нагадаємо, за даними Всесвітньої метеорологічної організації світ вже пережив найспекотніший тиждень за всю історію спостережень.

11 липня у восьми великих містах Італії був оголошений червоний рівень небезпеки через сильну спеку.