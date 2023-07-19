"Не то, что они говорят": в небе над США заметили яркую вспышку, может оказаться НЛО (видео)

Необычное явление попало на видео при помощи уличных камер, что размещены в дверных звонках. Местные жители не верят в версию, что это был сгоревший метеорит.

В Соединенных Штатах Америки таинственно ярко-зеленый огненный шар, который в один момент осветил все небо, напугал местных жителей. Считают, что это может быть связано с НЛО. Об этом пишет издание Mirror 18 июля.

Отмечается, что такое явление было зафиксировано на дверной звонок с камерой посреди ночи. Считается, что это мог быть яркий свет от сгоревшего метеорита, который в этот момент входил в атмосферу.

Похожее явление несколько месяцев назад было зафиксировано и в украинской столице.

При этом, некоторые жители американского штата Луизиана считают, что яркий зеленый свет был больше похож на посадку НЛО посреди улицы. "Сияние" длилось всего несколько секунд, после чего скрылось за домами. Американцы начали жаловаться на происходящее, ведь это их напугало.

"Это не то, что они говорят. Это посадка", — говорит один из очевидцев.

В США столкнулись с необычным явлением в небе Фото: Скриншот В США столкнулись с необычным явлением в небе Фото: Скриншот

"Я видел этот ярко-белый свет с красивым синим испытанием света. Не могу согласиться с тем, что это был метеорит, потому что я не видел огня, но это была самая красивая и страшная вещь, которую я когда-либо видел за 58 лет", — продолжил другой американец.

Местные метеорологи подтвердили, что к ним поступили сообщения об огненном шаре и сейчас уже началось расследование инцидента.

Журналисты Mirror утверждают, что у правительства США есть доказательства того, что инопланетяне действительно существуют, однако это скрывается от общественности.

"Одно из этих явлений, как мы знаем, уже повлияло на наши учебные полигоны", — отмечал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Напомним, 19 апреля киевляне заметили яркую синю вспышку в небе. Руководитель ОП Андрей Ермак объяснил его работой ПВО, однако позже свое сообщение удалил и призвал украинцев дождаться объяснений от Воздушных сил.

20 апреля украинские ученые назвали причину яркой вспышки света в небе над Киевом. Они считают, что это может связано быть с астрономическим явлением, которое фиксируется ежегодно.