Проект закрылся: командование ЧВК "Вагнер" распустило наемников, — росСМИ

По информации журналистов, после возвращения домой наемники смогут выбрать: остаться дома, поехать в Беларусь или отправиться с ЧВК в Африку.

Командование ЧВК "Вагнер" решило отпустить домой всех бывших заключенных из числа наемников группировки. Многие осужденные боевики сейчас находятся в отелях Анапы в ожидании помилования. Об этом сообщается в расследовании проекта "Важные истории".

"Всех вывезли до конца контракта в Анапу, раньше не отпустят, день в день! <…> Весь проект К закрылся", — приводит издание слова представительницы ЧВК "Вагнер" в одном из закрытых чатов для родственников наемников.

По данным источника, сейчас около 400 экс-заключенных "вагнеровцев" находятся в отелях в поселке Витязево. Это гостиницы "Релакс", "Кактус" и "Калипсо".

"Их не выпускают из отелей до указа о помиловании. Судя по cообщениям в закрытых чатах, некоторые боевики сдают свои награды в ломбард и напиваются. После возвращения домой бывшие наемники смогут выбрать: остаться дома на свободе или поехать в Беларусь или Африку в составе ЧВК", — говорится в сообщении.

Напомним, что 15 июля мониторинговые группы также сообщали о передвижении "вагнеровцев" в Беларуси. Согласно данным мониторинговой группы, колонна продолжила движение через Рогачев в направлении Бобруйска и, затем, Осиповичей. Этот маршрут указывает на то, что ЧВК "Вагнер" направилась к палаточному лагерю в деревне Цель.

Также 17 июля в ГУР рассказали, сколько "вагнеровцев" в Беларуси и что они там делают. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, "вагнеровцы", которые находятся в Республике Беларусь, чаще инструктируют белорусских военных. В будущем они, возможно, будут обучать и россиян.